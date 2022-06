Avelgem onthult reuzenpotloden aan scholen: "Om aandacht te vragen voor jongeren in het verkeer en als herinnering aan Justine"

Het is dag op dag 10 jaar geleden dat Justine Vandemeulebroucke is gestorven. Het meisje van 12 uit Avelgem fietste samen met enkele vriendinnen naar school toen ze werd aangereden door een vrachtwagen. Het dodelijke ongeval liet uiteraard zware littekens na bij haar familie. Maar die haalde troost door zich onverbeten in te zetten voor veiliger schoolverkeer en nu onder meer de reuzenpotloden te financieren. "Gedeeltelijk toch", vertelt mama Sabrina Isebaert. "Ook de gemeente heeft een deel van de kosten betaald. Maar de rest komt inderdaad van het Justine Vandemeulebrouckefonds. We hebben dat fonds enkele jaren geleden opgericht bij de Koning Boudewijnstichting om iets nuttigs te kunnen doen met de attenties die we krijgen van mensen om Justine te herinneren. Op haar verjaardag kregen we dan bijvoorbeeld bloemen of kaarsen, maar die hadden we eigenlijk niet nodig. Nu kunnen mensen een gift doen voor het fonds, wat veel zinvoller is. Want die centen worden gebruikt om nieuwe ongevallen te voorkomen."