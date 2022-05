Voor de eerste keer hebben kajaks in Brussel, of beter onder de stad, de Zenne bevaren. De rivier stroomt van zuid naar noord onder de kleine ring, maar is al 150 jaar bijna helemaal overwelfd. Daardoor is bovengronds nog maar weinig van het water te zien. Onze reporter Tomas Teetaert mocht meevaren en maakte bovenstaand verslag.