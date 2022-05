Waarom genderinclusieve woorden belangrijk zijn voor samenleving: "Op die manier zeg je dat iedereen welkom is"

"Hun" of "hen" in plaats van "hij" of "zij", de juiste voornaamwoorden gebruiken is niet altijd even makkelijk. Bij taalkundigen wringt het schoentje en wordt al snel geargumenteerd dat het taalkundig niet klopt. Gendergelijkheidexpert Katrien Van der Heyden snapt dat het nog onwennig is en maakt de vergelijking met de opkomst van de gsm en de bijhorende sms-taal. "Ik vond die afkortingen in het begin ook moeilijk. Na een verloop van tijd wordt dat gemeengoed en dat zien we vaak bij taal", legt ze uit. "Ik kan me goed voorstellen dat het een aantal mensen ongemakkelijk maakt, maar dat wil niet zeggen dat we geen ruimte moeten maken zodat iedereen zichzelf kan zijn."