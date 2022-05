Na Maai Mei Niet-actie: BK zeisen in Leuven toont hoe je hoog gras kan maaien 

Zeisen is al een paar duizend jaar de manier om verschillende soorten vegetatie te maaien. Na de Tweede Wereldoorlog werden er 7.000 zeisen per jaar verkocht in ons land. Stilletjes aan maakte de zeis plaats voor bosmaaiers. Maar de laatste jaren is het oude werktuig opnieuw in opmars. De zeis wordt opnieuw vaker bovengehaald om hoge grassen te maaien. En met de Maai Mei Niet -actie wint de zeis opnieuw aan populariteit.