Blues Peer opent vrijdag na doorstart: “Ik verwacht dat we naar een uitverkocht festival gaan”

De grootste verandering die het festival onderging, is de datum. Het festival vindt dit jaar namelijk plaats in het Pinksterweekend, waar het vroeger steevast gebeiteld zat in juli. Jan Bas, een van de initiatiefnemers van Blues Peer, verklaart die keuze: “Het grootste voordeel is dat we uit die drukke festivalzomer zijn. Het is heel moeilijk om te concurreren met gevestigde waarden als je een festival uit de grond wil stampen. We vreesden dat we ons al zouden vastrijden in ons eerste jaar, als we in juli zouden organiseren.”