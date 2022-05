Bokskampioen en agent Delfine Persoon is meter van nieuw politieschip in Oostende

Delfine Persoon is meter geworden van een nieuw politieschip in Oostende. De SPN-01 werd in december 2021 al in gebruik genomen, maar door de coronamaatregelen van toen werd de doop uitgesteld. "Ik vind het fijn om de politie op deze manier in een positief daglicht te kunnen zetten," zegt een trotse Persoon.