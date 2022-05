Zeg niet "geachte meneer/mevrouw", maar "beste": federale ambtenaren krijgen brochure rond genderinclusief taalgebruik

"Ik gebruik wel niet graag "genderneutraal". Ik wil gender niet uitvlakken. Het blijft perfect oké om een man of vrouw met meneer of mevrouw aan te spreken. Maar daarnaast wil misschien ook iemand met "die" worden aangesproken."



"Deze brochure is een goeie manier om erover na te denken en niet te hervallen in stereotiepen. Een geneesheer is niet noodzakelijk een man. Met deze aanbevelingen kunnen we een debat op gang brengen, maar het is geen verplichting", benadrukt Verhalle.