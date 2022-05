Franse regering wijst naar Liverpool en "geïndustrialiseerde ticketfraude" na rellen Champions League-finale

In het Verenigd Koninkrijk wordt verontwaardigd gereageerd op die Franse vinger naar de Engelse supporters. "We weten dat veel Liverpool-fans op tijd naar Parijs zijn gereisd om hun team te steunen tijdens een van de belangrijkste wedstrijden van het seizoen en we zijn enorm teleurgesteld over de manier waarop ze zijn behandeld", zo klinkt het bij een woordvoerder van de Britse premier Boris Johnson. De Britse regering dringt bij UEFA aan op een grondig onderzoek in samenwerking met de Franse autoriteiten.