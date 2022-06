Snelheidsduivel maakt het wel erg bont in Sint-Katelijne-Waver: geflitst met 136 km/u in zone 50

De politiezone Bodukap controleerde bij een snelheidscontrole in totaal 852 voertuigen, verspreid over 2 locaties. In de Bosstraat was de hoogste gemeten snelheid 74 kilometer per uur in een zone 50.

Iets verderop aan de Stationsstraat hadden de agenten een spectaculairdere vangst. Daar flitste de politie een snelheidsduivel die 136 kilometer per uur reed. In de straat mag je slechts 50 kilometer per uur. De chauffeur moet binnenkort bij de politierechter voorkomen en krijgt wellicht naast een fikse boete ook een rijverbod.