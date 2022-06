"Trial by TikTok": hoe het proces tussen Johnny Depp en Amber Heard leidde tot misinformatie op sociale media

Sinds gisteren 15 uur is de jury in beraad, na het twee maand durende, lang uitgesponnen en erg gemediatiseerd proces tussen acteur Johnny Depp en zijn ex-vrouw actrice Amber Heard. Ze beschuldigen elkaar van partnergeweld tijdens hun huwelijk en eisen schadevergoedingen voor geleden imagoschade en misgelopen inkomsten uit filmrollen en sponsordeals.



Het is overigens niet het eerste publieke proces dat draait om het voormalige Hollywoodkoppel. In 2020 verloor Depp een proces dat hij had ingespannen tegen de Britse tabloid The Sun. Die krant had hem in een titel een wife beater ("vrouwenmepper) genoemd, op basis van beschuldigingen van Amber Heard. De Britse rechter oordeelde toen dat die bewoordingen niet onterecht waren.