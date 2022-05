Zakenman Johan Daumerie uit Dilbeek die al 2 jaar vastzit in Dubai, is in beroep vrijgesproken en mag land uit

Nu Daumerie de vrijspraak heeft, wil dat niet zeggen dat zijn problemen in Dubai van de baan zijn. "Uit die vrijspraak zijn andere problemen als een soort sneeuwbaleffect voortgevloeid", aldus Daumerie. "Eén van die problemen is mijn residentiestatus. Ze hebben mijn paspoort afgenomen, waardoor ik mijn visum niet kon verlengen om te mogen verblijven in Dubai, dus verbleef ik 22 maanden illegaal in Dubai. Daarvoor heb ik een boete gekregen. Maar ik mócht het land niet verlaten. Dat klopt dus niet. Ik moet nu ook mijn Belgisch paspoort zien terug te krijgen, maar ik vraag me af of ze dat nog zullen vinden."

Daumerie zal dus niet meteen terug huiswaarts keren. "Ik wil mij bovendien inzetten voor andere Belgen die in een gelijkaardige situatie als mij zitten, want ik heb geleerd dat je op de Belgische overheid niet kan rekenen in zulke situaties. Dat vind ik onaanvaardbaar."