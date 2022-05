Eerste fietsbrug over Brusselse Ring geopend in Machelen

Ook heel wat pendelaars naar Brussel zijn vanmorgen voor de eerste keer over de fietsbrug gereden. Zij zijn in de bloemetjes gezet met een kop koffie en ontbijtkoek, wat net zoals de nieuwe fietsbrug gesmaakt werd. "Dit was misschien het laatste stukje dat de mensen tegenhield om naar het werk in Brussel te fietsen", zegt een van de pendelaars." Hiervoor moesten we echt tussen de auto's fietsen op moordstrookjes. We hebben er lang moeten op wachten op de fietsbrug, maar het zal zoveel veiliger zijn. Een andere pendelaar is blij dat hij op deze manier zeker tien minuten wint om op zijn werk te geraken." Pendelaar Wouter Florizoone wijst er dan weer op dat de route nog niet helemaal af is. "In het Brussels Gewest moet de route nog worden doorgetrokken", zegt Florizoone die ook gemeenteraadslid voor Groen is in Leuven. "En ook op vlak van signalisatie moet er nog veel gebeuren. Zo mag je de Keibergstraat in Zaventem niet inrijden, terwijl dat wel deel uitmaakt van de fietssnelweg."