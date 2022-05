Eigenaar van pitbull doet vrijwillig afstand van zijn hond na zoveelste beet in Oostende

De politie van Oostende en een dierenarts kwamen ter plaatse om de omstandigheden van het bijtincident te onderzoeken. Het baasje van de pitbull heeft toegegeven dat hij geen controle meer heeft over zijn dier en dat hij er vrijwillig afstand van doet. De pitbull is gekend voor eerdere beten. Het baasje ging onder begeleiding van de politie mee naar het dierenasiel Het Blauwe Kruis van de Kust in Oostende. Er werd een proces-verbaal opgesteld.