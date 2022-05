Nieuwe Europese sancties en gedeeltelijk olie-embargo tegen Rusland veraf op Europese top in Brussel

Volgens Rob Heirbaut is het meest haalbare een soort princiepsakkoord. "Dat akkoord zou gaan over het principe dat landen die bevoorraad worden via een pijpleiding niet onder het olie-embargo vallen. Alle andere landen die via tankers bevoorraad worden vanuit Rusland wel. Dat zou gaan om twee derde van de invoer van de Russische olie in Europa", zegt Heirbaut.