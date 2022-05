Fietsostrade bedreigt waardevolle natuur in Berchem: "Het bulkt hier van de wilde bijen en hommels"

"Dit blijkt een erg waardevol stuk verwilderde stadsnatuur. Er leven zo'n 500 insecten, heel wat vogels en ook zoogdieren als egels, eekhoorns, verschillende vleermuissoorten en een steenmarter. Bovendien vinden we hier 50 soorten zweefvliegen en bijna 70 soorten wilde bijen. (zie foto's onderaan) Nergens in Antwerpen vind je trouwens meer hommelsoorten. Ik vond 8 soorten hommels waarvan er 3 op de rode lijst staan. Dat alles maakt de strook langs de Saffierstraat even waardevol als het beschermde natuurgebied Wolvenberg even verderop in Berchem", zegt Van Overveld op Radio 2 in Antwerpen.