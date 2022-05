Franse journalist gedood tijdens beschietingen evacuatievoertuig in oosten van Oekraïne

In het oosten van Oekraïne, in de regio Loegansk, is een 32-jarige Franse journalist gedood toen een evacuatievoertuig onder vuur werd genomen. Dat meldt de Oekraïense provinciegouverneur en wordt ook bevestigd door Frans president Emmanuel Macron. De journalist zou scherven van een Russische granaat in de nek hebben gekregen. De evacuatiemissie is stopgezet.