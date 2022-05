Gent geeft in Venetië andere Europese steden advies over hoe met stijgend aantal toeristen om te gaan

De aanpak van Gent verschilt, volgens de stad, omdat iedereen zijn zegje mag doen."We vragen inspraak aan alle actoren, aan de toeristische sector én aan de inwoners. Dat doen we via stadsdebatten. Zo houden we rekening met iedereen als we de krijtlijnen van ons beleid uitzetten voor verschillende jaren", legt schepen Bram Van Braeckevelt (Groen) uit. Op die manier hoopt Gent ook dat inwoners snel signalen geven als de leefbaarheid in het gedrang komt. "Dat is voor veel steden erg vernieuwend."