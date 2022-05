Ghelamco Arena in Gent kleurt roze als aanklacht tegen elektronica die snel kapotgaat: "Gsm's zijn expres zo gemaakt"

Deze week kleurt de thuisbasis van voetbalploeg KAA Gent, de Ghelamco Arena, opvallend roze. Op de gevel van het voetbalstadion zie je grote slogans tegen producenten die elektronica zo maken dat die snel kapot gaan. De actie past in de EU Green Week die loopt tot 5 juni. Vzw CATAPA is een Gentse vereniging wil in die week een herkenbaar probleem aanklagen: producenten ontwerpen elektronische toestellen op zo'n manier dat ze snel kapot gaan. Want als het kapot is, dan moet je een nieuwe kopen of een dure herstelling betalen.