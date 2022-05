Groen Grimbergen waarschuwt voor Bart Laeremans: "Zou eerste burgemeester van extreemrechtse signatuur zijn"

Daarom dat de partij Groen alsnog hoopt dat CD&V afziet van de beslissing om mee in een nieuwe coalitie te stappen. "De CD&V heeft een verpletterende verantwoordelijkheid in deze wending. Wat een beslissing lijkt van enkele lokale raadsleden, niet doorgesproken met de achterban, is in werkelijkheid een grote stap voor een nationale partij in moeilijkheden. Waar in 2018 Gwendoline Rutten als voorzitster van Open VLD de lokale afdeling nog openlijk veroordeeld heeft voor de deelname aan een coalitie met extreemrechts, komt er van CD&V nationaal tot op heden geen signaal van afkeuring. De open brief in bijlage is dan ook een oproep aan alle leden van CD&V om dat alsnog te doen", besluit Boelens.