BEKIJK - Ook op de fiets gevaarlijk, verboden én hardnekkig: berichten sturen en bellen met gsm in de hand

"Afleiding is een grote oorzaak van verkeersongevallen. Dus daar proberen we actief op in te zetten", zegt Mathieu Caudron van de politiezone Leuven in "Terzake". Ook als je aan een rood licht staat, mag je de gsm niet in de hand nemen. "Ook dan moet je aandacht hebben voor het verkeer." Net als bij de auto mag het enkel in een speciale gsmhouder. Wie tegen de lamp loopt, kan een fikse boete krijgen: 174 euro plus 9 euro administratieve kosten.

Uit onderzoek blijkt dat tussen de 5 en 25 procent van alle verkeersongevallen te wijten is aan afleiding achter het stuur. Die hoge boete is dus nodig, klinkt het bij het kenniscentrum voor verkeersveiligheid VIAS. "Net als bij automobilisten heb je niet de volle aandacht op het verkeer", zegt Stijn Daniëls van VIAS. "De fietsers gaan slingeren, trager reageren en situaties moeilijker inschatten. Ze zijn een gevaar voor zichzelf en voor anderen."