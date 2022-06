Hasselt krijgt een stadsbioscoop: "Gezelliger, kleinschaliger en inhoudelijk cultureler"

“Vroeger waren er in alle steden en in alle dorpen stadsbioscopen, maar die zijn gaandeweg verdwenen. Je ziet nu wel dat de afgelopen 5 jaar er een toename is van stadsbioscopen”, zegt Johan Vanschaeren van Fonck, de organisatie achter Cinema ZED. "Heel wat centrumsteden kennen nu terug een stadsbioscoop en ook in Hasselt is daar zeker nood aan." Bij Cinema ZED in de Maastrichterstraat, kan je 3 dagen per week een film gaan bekijken: "Dat is nog niet dagelijks en intensief, maar daar komt nu verandering in."