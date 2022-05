Oudste heemskind blikt tevreden terug op Ros Beiaardommegang: "Elke straat was precies een stadion"

Een dag na de Ros Beiaardommegang blikt Maarten Cassiman (17) , de oudste van de 4 heemskinderen, tevreden terug op wat mogelijk een van de meest memorabele dagen van zijn leven zal zijn: "Het was echt geweldig. Elke straat was precies een stadion. Ook mijn broers vonden het fantastisch, al was dat niet altijd aan hun gezicht te zien."

Dat komt omdat Stan en Wouter, de broers die in het midden zaten, meer pijn hadden dan degene vooraan, Lander, en Maarten zelf, die achteraan zat. "Eén van hen was wagenziek, de andere had pijn aan zijn knie. Daarom is de kinesist tijdens de ommegang op het paard geklommen om die pijn wat te verhelpen", vertelt Maarten.