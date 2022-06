In Oudenaarde maaien ze ook in juni nog niet

"Na een maand van vrije groei zien we hier en daar soorten opduiken die er eerder niet stonden of de kans niet kregen om hun kleurenpracht te tonen", zegt burgemeester Marnic De Meulemeester (Open VLD). "Op sommige percelen zijn de bloemen nog lang niet uitgebloeid en is het zonde om al te maaien. Via milieu@oudenaarde.be kunnen inwoners ons locaties signaleren." De gemeentediensten zullen op de ingediende plekken een ‘Maai MIJ Niet’-bordje plaatsen en dan blijft de zone in kwestie nog even gevrijwaard van een maaibeurt.