Orka die in Seine was verdwaald, is dood aangetroffen

"Helaas hebben we vanmorgen om 11.48 uur het lichaam van de orka gevonden", dat schreef de ngo Sea Shepherd France op Twitter. "We zijn momenteel bij haar om te voorkomen dat haar lichaam wordt geraakt door een schip, wat de autopsie in gevaar zou brengen."



Op de foto’s in de tweet zie je hoe een aantal leden van Sea Shepher France met een bootje bij het kadaver varen. "We wachten op het team dat door de staat is gemobiliseerd om haar op te halen", klonk het nog.