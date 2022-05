Energieprijzen, maar ook citytrips en voeding als melk, kaas en eieren duurder: inflatie flirt met de 9 procent

De inflatie is deze maand naar 8,97 procent gestegen. Dat betekent dat het leven in mei 2022 nu zo'n 9 procent duurder is geworden dan in dezelfde maand een jaar geleden. Het is van augustus 1982 geleden dat de levensduurte zo sterk toenam - bijna 40 jaar geleden dus. De hoge inflatie is opnieuw voor een groot deel te wijten aan de hoge energieprijzen, maar ook voeding is deze maand gevoelig duurder geworden.