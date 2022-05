Plafond van grote prijsstijgingen lijkt in zicht (maar dat betekent niet dat het leven snel goedkoper wordt)

"We hadden eigenlijk al in april verwacht dat we de piek zouden hebben bereikt", zegt ook Tom Simonts, financieel econoom bij KBC in "De wereld vandaag" op Radio 1. "Alles wat energie is, is op jaarbasis 50 procent duurder. En we zien nu ook dat zowat twee derde van de producten gestegen zijn in prijs. Dat stopt dus (nog) niet."

Toch verwacht Joly dat we de komende maanden de piek gaan bereiken. "Naar het einde van het jaar toe en zeker in 2023 zal de inflatie vertragen en mogelijk zelfs dalen", zegt hij. Al benadrukt hij dat veel afhankelijk is van externe factoren. "Hoe de oorlog met Oekraïne voort evolueert bijvoorbeeld. En hoe de corona-lockdowns in China worden afgehandeld", zegt hij. "Als de Chinese economie weer aantrekt, zal dat een impact hebben op de inflatie."