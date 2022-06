Inwoners van Nieuwerkerken bij Aalst teleurgesteld dat er geen geldautomaat in hun gemeente komt

Batopin plaatst neutrale geldautomaten in gemeenten waar er geen zijn. In Aalst komen er 5 bankautomaten bij, maar niet in deelgemeente Nieuwerkerken. De geldautomaten komen onder meer aan het station, op de Grote Markt, in Erembodegem en Hofstade. De vijfde geldautomaat komt in de buurt van de Gentsesteenweg, maar de precieze locatie ligt nog niet vast.

Dat er in de Aalsterse deelgemeente Nieuwerkerken geen geldautomaat komt, vinden de inwoners jammer. Maar daar is een goeie reden voor, zeg Marie Janart van Batopin. "Wij plaatsen onze neutrale geldautomaten op plekken waar veel mensen contant geld gebruiken, en waar ze passeren, onderweg naar hun werk of de winkel bijvoorbeeld. We kiezen voor logische locaties. Dus niet iedere gemeente heeft er één nodig. We zorgen gewoon voor een evenwichtiger verdeling."