Jongen (17) in levensgevaar na steekpartij in Sint-Gillis bij Brussel, twee verdachten opgepakt

“Rond 14.30u kwam het om een nog onbekende reden tot een confrontatie tussen twee groepen op het Louis Moricharplein”, zegt Sarah Frederickx van de zone Brussel Zuid (Anderlecht, Sint-Gillis en Vorst).

“Bij het daaropvolgende gevecht is een jongen, vermoedelijk 17 jaar oud, neergestoken. Hij is in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis en verkeert in levensgevaar.”

Kort na de feiten zijn twee verdachten opgepakt kunnen worden. “Die worden momenteel verhoord door onze dienst. Mogelijk volgen er nog arrestaties. Voorlopig is het nog niet duidelijk wat de precieze omstandigheden van de vechtpartij waren en wat de aanleiding was."