Kortrijk bestrijdt rattenoverlast met ecologische val: "Ze verdrinken in een bak met alcohol die hen bedwelmt"

In de rattenval in deelgemeente Kooigem werden sinds september al 18 ratten gevangen. "De voordelen zijn duidelijk", zegt Lequieu. "Als je gif strooit, moet je telkens komen kijken of het al weg is en dan moet je die rat ook nog vinden. Dit systeem waarschuwt ons via een online app. Op die manier zijn we zeker dat we ratten zullen vinden in de val."