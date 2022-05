Russische minister van Buitenlandse Zaken: "Wat zou Frankrijk doen als België het Frans zou verbieden?"

"Het ziet ernaar uit dat Loegansk zeker binnen handbereik van de Russen ligt", zegt VRT NWS-journalist Jan Balliauw die momenteel in Oekraïne is. "De voorbije weken is er duidelijk vooruitgang geboekt. Door een groot deel van de gevechtstroepen in het oosten samen te trekken hebben ze Oekraïne verrast. De Russen zijn begonnen met een poging om de steden Severodonetsk en Lisitsjank te veroveren met zware straatgevechten. Ze hebben op dit moment de overhand, maar dat wil niet zeggen dat ze zomaar de hele Donbas in handen zullen hebben."

"In Donetsk zijn de Oekraïense verdedigingslinies sterker, daar is nauwelijks vooruitgang. Door de samentrekking van de troepen in het oosten zijn de Russen kwetsbaarder in het zuiden. Er zijn tekenen dat Oekraïne daar begonnen is met een tegenaanval, waardoor de Russen hun posities daar weer zullen moeten versterken."