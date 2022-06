Sterrenkundige Conny Aerts wint als eerste Belg Kavli-prijs, grootste wetenschappelijke onderscheiding na Nobelprijzen

De Kavli-prijs wordt elke twee jaar uitgereikt door de Noorse Academie van Wetenschappen en Letteren in drie categorieën: astrofysica, nanowetenschappen en neurowetenschappen. Sinds de eerste uitreiking in 2008 hebben al 54 wetenschappers uit 13 landen de prijs in ontvangst mogen nemen. Aan het lijstje wordt nu ook ons land toegevoegd.

De prijs geldt als één van de belangrijkste wetenschapsprijzen na de Nobelprijzen. Van de 54 laureaten hebben intussen al 10 wetenschappers een Nobelprijs gewonnen. Elke winnaar krijgt een gouden medaille, een boekrol en 1 miljoen dollar (gedeeld met andere winnaars in dezelfde categorie). De officiële prijsuitreiking vindt plaats in de eerste week van september in de Noorse hoofdstad Oslo.

Conny Aerts wint de prijs in de categorie astrofysica, samen met de Deense en Amerikaanse sterrenkundigen Jørgen Christensen-Dalsgaard en Roger Ulrich.