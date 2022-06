Limburgse Milieukoepel wil geen bedding voor trambus door beschermde natuurgebieden in Bilzen en Lanaken

De Limburgse Milieukoepel heeft bedenkingen bij de plannen van Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) om een trambus te laten rijden op een eigen bedding tussen Hasselt en Maastricht. Want tussen Bilzen en Lanaken loopt dat traject dat voor de sneltram was uitgetekend, door 3 Europees beschermde natuurgebieden. Het gaat om het domein Groenendael in Waltwilder, de vallei van de Krombeek in Eigenbilzen en de kanaalbermen in Gellik.