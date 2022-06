Man die politie bedreigde met wapen en neergeschoten werd in Eernegem aangehouden

In de nacht van vrijdag op zaterdag werd de politie rond 4 uur opgeroepen voor problemen in een woning in de Kapelhoek in Eernegem. Toen de agenten ter plaatse kwamen, bleek een man in dat huis gewapend te zijn. Volgens de burgemeester van Ichtegem oordeelden de agenten dat hun veiligheid in gevaar was en losten ze een schot uit zelfverdediging. De man raakte daarbij gewond en moest naar het ziekenhuis.



Vrijdag komt de zaak voor de raadkamer. Die beslist of de man langer aangehouden blijft.