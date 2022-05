Man valt op straat in Antwerpen en sterft na aanrijding

Het ongeval gebeurde zondagavond rond 23 uur in de Constitutiestraat in Antwerpen. Een 20-jarige Nederlander die op de straat lag, werd er aangereden door een auto. De autobestuurder hoorde een klap en zag toen pas dat hij iemand had aangereden. Het slachtoffer werd nog in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht en is daar overleden aan zijn verwondingen.

Volgens een getuige was het slachtoffer op straat gevallen. Mogelijk had de jongeman te veel gedronken.