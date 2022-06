Nieuwe mediaopleiding van hogeschool Vives krijgt onderkomen in oud Radio 2-gebouw

De richting "Media & Entertainment Business" wordt al gegeven aan de hogeschool Thomas More in Mechelen maar is enig in zijn soort in West-Vlaanderen. Hindryckx heeft nog geen idee hoeveel studenten de nieuwe bachelor-richting zullen volgen, maar het is volgens hem een gat in de markt. “Jongeren die carrière willen maken in de media kunnen er terecht. Anderzijds verzorgen meer en meer bedrijven hun eigen communicatie waarbij ze gebruik maken van allerlei mediatoepassingen”, zegt Hindryckx.