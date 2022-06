Oeverzwaluwen die broeden op nieuw industrieterrein in Maldegem mogen blijven

In Maldegem heeft Veneco een nieuw industrieterrein ontwikkeld. Op het terrein liggen nog enkele zandhopen en de oeverzwaluwen (riparia riparia) hebben die gekoloniseerd. De kleinste zwaluwsoort van ons land bouwt zijn nesten in verticale oeverwanden of zandhopen in de buurt van zoet water. Door een gebrek aan steile, hoge oeverwanden is deze beschermde soort al jaren in de verdrukking.

Nu blijkt dat de oeverzwaluwen een gunstig leefgebied gevonden hebben in het recent aangelegde industrieterrein. De restanten van de zandhopen in combinatie met de uitgebreide waterpartijen en rustige omgeving zorgen ervoor dat de oeverzwaluw er kan floreren. De gemeente Maldegem heeft samen met Veneco en het Regionaal Landschap Meetjesland & Leievallei ervoor gezorgd dat de huidige broedplaatsen behouden blijven tot na het broedseizoen in september. Na het broedseizoen trekt deze soort zuidwaarts om te overwinteren.

De gemeente bekijkt ook de mogelijkheid om een permanente oeverwand in de buurt te bouwen zodat de oeverzwaluwen ook op lange termijn een onderkomen kunnen vinden in Maldegem.

Naast de oeverzwaluw komen in ons land ook nog de boerenzwaluw en huiszwaluw voor. Ook de gierzwaluw en nachtzwaluw kan je spotten in België, maar dat zijn eigenlijk geen echte zwaluwsoorten. De gierzwaluw is nauwer verwant met de kolibrie en de nachtzwaluw is een orde apart.