293 nieuwe coronagevallen en dus gaan "onredelijke" covid-maatregelen na twee maanden op de schop in China

De versoepelingen kwamen er nadat het dagelijkse aantal besmettingen in de loop van het weekend gedaald was van 170 naar 122. Ze betekenen het begin van het einde van een twee maanden durende lockdown voor de inwoners van Shanghai. Geen moment te vroeg, want Shanghai is dé economische hub van China. De maatregelen maakten het bedrijven erg moeilijk om te blijven produceren, ook bedrijven op de witte lijst. Autofabrikanten hadden het bijvoorbeeld moeilijk om nog aan onderdelen of grondstoffen te raken.