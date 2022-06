Veel sfeer tijdens "Kom op tegen Kanker" in Aalter, maar iets minder opkomst dan verwacht

In tussenstop Aalter was gisteren veel sfeer te beleven tijdens de wielervierdaagse voor "Kom op tegen Kanker". Die rit voor het goede doel begon en eindigde in Mechelen. Door het slechte weer was de opkomst in Aalter lager dan verwacht, maar dat kon de pret niet bederven. In totaal werd, met alle gaststeden samen, een recordbedrag opgehaald: 6.073.000 euro.