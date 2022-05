Planckendael verwelkomt moormaki: "Vastgeklampt aan de mama, geslacht nog niet zichtbaar"

Voor mama Kimmie en papa Oreo is het al het tweede jong in twee jaar tijd. Vorig jaar kreeg het koppel een dochter, Wifi. Het nieuwe kleintje klampt zich momenteel nog stevig vast aan de moeder en daardoor is het geslacht nog niet zichtbaar. "We zullen dus nog even moeten wachten om te weten of het een jongen of een meisje is", zegt verzorgster Elke. Het is wel al zeker dat de kleine moormaki een naam met een X zal krijgen, zoals alle dieren die dit jaar in Planckendael geboren worden.

Ook aan de kleur van het diertje valt voorlopig nog niets af te leiden. “Voorlopig is het jong nog zwart van kleur maar moormaki’s kunnen nog tot 8 weken na hun geboorte veranderen van kleur.” Een vrouwelijke moormaki is koperkleurig met witte pluimpjes aan de oren, mannelijke moormaki’s zijn zwart.