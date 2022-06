Lokale Politie Antwerpen neemt 7 opgedreven elektrische steps in beslag

Het wijkteam van Borgerhout organiseerde het afgelopen weekend controles die specifiek gericht waren op e-steps, elektrische fietsen, bromfietsen en andere voertuigen die sneller reden dan de wettelijke limiet van 25 kilometer per uur. Dat gebeurde op het Damplein, vlak bij Park Spoor Noord.

"Zo werden op een paar uurtjes tijd 7 te snelle steps in beslag genomen", zegt woordvoerder Willem Migom. "Die bestuurders zouden verzekerd moeten zijn en een rijbewijs hebben. Daarnaast werd er ook een opgedreven elektrische fiets in beslag genomen. Die moet volgens de wet begrensd zijn op 25 kilometer per uur. Tot slot was er ook nog een e-step met een zadel. Dat is volgens de wet een bromfiets en daar gelden ook specifieke regels voor."