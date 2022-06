Politiezone Getevallei introduceert drie nieuwe handhavingsroutes: "Willen bestuurders bewust maken van hun rijgedrag"

"We gaan controleren op plaatsen en tijdstippen wanneer de kans op een ongeval het grootst is", zegt Julie Huygebaert, woordvoerster van Politiezone Getevallei (Tienen, Landen, Linter,Hoegaarden en Zoutleeuw). “Op deze manier wordt de beschikbare politiecapaciteit efficiënt gebruikt en doelgericht ingezet. Door een combinatie van preventieve acties zoals smileyborden die de snelheid aangeven, lichtkranten met een boodschap en verkeershandhaving wordt gemikt op een gedragsverandering bij bestuurders. Dat veiligere verkeersgedrag moet zich uiteindelijk vertalen in lagere ongevalscijfers en bijgevolg ook in minder verkeersslachtoffers."