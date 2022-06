Postbodes Noorderkempen hebben nieuw distributiekantoor in Rijkevorsel: "toenemend aantal pakjes beter verdelen"

De postbodes van Malle en Rijkevorsel halen hun post nu al op in het nieuwe distributiecentrum in Rijkevorsel. Later volgen ook de postbodes uit Hoogstraten, Wuustwezel, Beerse en Brecht. "Tot nu toe vertrokken de postbodes altijd vanuit hun eigen gemeente", vertelt Veerle Van Mierlo van Bpost. "In de lokale postkantoren was er vaak een plaatsgebrek. Nu centraliseren we het vertrek van de postbodes in het distributiecentrum, dat is beter aangepast en er is meer comfort voor de werknemers. zo kunnen we het toenemend aantal pakjes beter verdelen."