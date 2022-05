Primeur in Heusden-Zolder: digitale sportzaal waarin de lijnen vanop een tablet worden bediend

De digitale sportzaal wordt gebouwd in Zolder-Centrum, op de plaats van het vroegere zwembad. Het ligt vlak bij de nieuwe gemeentelijke basisschool De Leerplaneet die daar binnenkort opent. Met speciale technieken werd in de sportvloer een heel raster van ledverlichting uitgebouwd. Elk kruispunt van ledlijnen kun je via een tablet in vier richtingen aansturen. De combinaties zijn daardoor eindeloos, of je nu de lijnen voor een sportdiscipline wil weergeven, of kinderen tikkertje wil laten spelen of hun weg laten zoeken in een doolhof.