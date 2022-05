Rusland stopt gaslevering aan Nederland, VS levert geen langeafstandsraketsystemen aan Oekraïne

Na de sancties van Europa tegen Rusland na de inval in Oekraïne dreigde de Russische president Vladimir Poetin de gaskraan naar Europa dicht te draaien voor Europese landen die hun rekeningen niet in Russische roebels willen betalen.

Poetin heeft ook een presidentieel decreet ondertekend dat de betaling in roebels verplicht. Als dat niet gebeurt, kan Rusland de buitenlandse kopers "in gebreke stellen" en dus kunnen beslissen om geen gas meer te leveren.

Het Russische staatsgasbedrijf Gazprom zal vanaf dinsdag geen leveringen meer doen aan Nederland, omdat de Nederlandse gashandelaar GasTerra weigert in roebels te betalen.

GasTerra is in handen van onder meer Shell, Esso Nederland en de Nederlandse staat. Volgens GasTerra komt de gasbevoorrading in Nederland niet in het gedrang, want het bedrijf heeft elders gas ingekocht.

Nederland is niet het eerste land dat geen gas meer geleverd krijgt. Eerder werden ook Polen, Bulgarije en Finland om dezelfde reden afgesloten.