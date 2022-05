Stéphanie Huang, vanavond in finale Koningin Elisabethwedstrijd: "Angèle, als je een cello nodig hebt, roep maar!"

Stéphanie Huang vertelt ook nog aan Canvas: “Het is surrealistisch wat me overkomt. Ik keek als kind met mijn ouders naar de finale van de Koningin Elisabethwedstrijd. Nooit heb ik gezegd: daar wil ik staan.” Dat ze de enige Belgische is in het concours is geen nadeel. “Ik ben erg ontroerd door het thuispubliek. Ik voel de warmte als ik op het podium stap nog voor ik begin te spelen. Dat stelt me meteen wat meer op mijn gemak. Het is een ongelooflijke en unieke ervaring.”