Succesvol eerste jaar voor Terhills Resort in Dilsen-Stokkem: ook heel wat Limburgers gaan er op vakantie

Het vakantieresort Terhills is gebouwd door de Limburgse investeringsmaatschappij LRM. Center Parcs baat het uit. Het park ligt in Dilsen-Stokkem, op de site van Terhills. Met vlak bij ook het Nationaal Park Hoge Kempen, de Terhills Cable Ski en Maasmechelen Village.

Het vakantiepark ging op 28 mei 2021 open. Het was geen gemakkelijk begin, en toch haalde het vakantiepark in zijn eerste jaar al een gemiddelde bezetting van 80 procent. "Dat is meer dan verwacht", zegt CEO Frank van Ouytsel, "zeker gezien de periode dat we zijn open gegaan, met corona." Maar die coronacrisis had aan de andere kant ook het voordeel dat meer mensen voor een vakantie dichtbij kozen.

En dat er veel bezoekers uit de buurt komen, ziet de manager van Terhills Resort ook in de cijfers van afgelopen jaar. "De helft van de bezoekers komt uit België, ruim een kwart uit Nederland, en zo'n 10 tot 15 procent uit Duitsland."