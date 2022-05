Supporters Lyra-Lierse kunnen mede-eigenaar worden van de club: "uniek in Belgisch voetbal"

"In het Belgisch voetbal is zo wat elke club het speeltje van een rijke eigenaar. Wij zijn helaas ook ervaringsdeskundige want we zijn begonnen als supportersclub bij Lierse, dat failliet is gegaan", vertelt Verheeken. "Daar hebben we geleerd hoe het niet moet, daar was een financieel wanbeleid. Dat willen we nooit meer meemaken."