Geen Dijon-mosterd meer in Franse supermarkten: wat is het probleem? En hoe zit het bij ons?  

"Nergens in de supermarkten is nog echte Dijon-mosterd te vinden", zegt Jolien De Bouw vanuit Dijon. "De artisanale mosterdmaker had nog een beetje mosterd, maar dat zal ook niet lang duren, want mensen komen met emmers naar de winkel om mosterd te hamsteren." Een nationale crisis dreigt, want mosterd is onmisbaar in de Franse keuken: "Mosterd staat er altijd op tafel. Net zoals we in België mayonaise of ketchup bij de frieten eten, eten ze in Frankrijk mosterd."