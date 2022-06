Verhuren aan Albanees misdaadmilieu breekt twintiger uit Sint-Pieters-Woluwe zuur op

De beklaagde huurde twee woningen, eentje waar hij met zijn vriendin woonde en eentje dat hij onderverhuurde. Op die manier wilde hij wat extra geld verdienen. Hij kwam in contact met een Albanees, die bereid was om hem ruim te vergoeden voor het gebruik van de woning. De zaak kwam in september 2021 aan het licht, toen de politie informatie kreeg over de mogelijke locatie van een cannabisplantage in de Vuurkruisenlaan in Zaventem. Bij controle bleken alle ramen en deuren afgesloten te zijn en bij contactname met netbeheerder Fluvius kwam ook aan het licht dat het elektriciteitsverbruik in de woning uitzonderlijk hoog was. Een warmtescan met de politiehelikopter bleek ook positief, waarop de politie kort nadien de woning binnenviel.

Bij de huiszoeking kon onmiddellijk een verdachte worden opgepakt. De Albanese man bleek al een tijdje in de woning te wonen en stond er in voor het onderhoud van de cannabisplantage, die meer dan duizend oogstrijpe planten telde. Twee andere verdachten, de twintiger uit Sint-Pieters-Woluwe en de Albanese hoofdverdachte, konden nadien ook worden geïdentificeerd. Die laatste werd maandag veroordeeld tot een effectieve gevangenisstraf van 4 jaar. Zijn landgenoot die instond voor het onderhoud van de plantage, werd veroordeeld tot 30 maanden cel. De jongeman die het pand had onderverhuurd, kreeg een celstraf van 30 maanden opgelegd, waarvan de helft met uitstel. De beklaagden moeten daarnaast nog een schadevergoeding van net geen 90.000 euro betalen aan Fluvius.