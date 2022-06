Visclub de Demerlijnvissers organiseert visdag voor mensen met een beperking

"Veel van onze bewoners en leden gingen vroeger regelmatig vissen met vrienden of familie, maar velen van hen kunnen dat niet meer omdat de familie overleden is", vertelt Nils Plantefève-Castryck van Apojo vzw. "Veel bewoners hadden al aangegeven dat ze graag nog eens zouden gaan vissen, en als we dan de kans krijgen om met een visclub te gaan vissen, dan gaan we daar graag op in."

De leden van Apojo vzw werden bij het vissen begeleid door visclub de Demerlijnvissers. Albert Busschots, één van de buddy's bij het vissen, vond het een geslaagde namiddag. "Het voelt heel goed om iets voor hen te kunnen betekenen. De meeste mensen hebben meer dan drie vissen gevangen en de deelnemers waren heel tevreden."